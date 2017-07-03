В Кыштыме храм Рождества Христова ремонтируют всем городом

Автор: КР от Вчера, 18:12 Категория: Общество

Как сообщил сайту «КР» священник храма отец Михаил Чирков, в июне и июле на втором этаже велась побелка стен, а это почти 3,5 тысячи квадратных метров. В последний раз стены ремонтировались, очевидно, больше века назад, поэтому некоторые участки малярам приходилось перекрашивать по 5-6 раз. Отличную известь для ремонта храма выделил Кыштымский ГОК.

Кроме того, началась установка стеклопакетов в барабанах, на которых высятся церковные купола. Многие десятилетия окна в них были закрыты жестью. Сейчас кыштымская фирма «Стекландия» изготавливает и устанавливает окна, тем самым будет сделан важный шаг к возвращению храму его первоначального вида. В остеклении окон самого большого барабана помощь храму оказало ПАО «Радиозавод».

В целом ремонтные работы стали возможны благодаря пожертвованиям, которые кыштымцы и предприятия сделали в прошлом году после благотворительного концерта духовной музыки. Он проходил в храме по инициативе губернатора Бориса Дубровского. Значительный взнос во имя ремонта храма сделала «Русская медная компания».

И в прошлом году, и в нынешнем деньги на ремонт перечисли наш земляк, в прошлом член Совета Федерации, почётный гражданин города Кыштыма Виктор Пичугов, проживающий ныне в Москве. Всего в этом году общие затраты на различные виды ремонта составили почти два миллиона рублей.

В сентябре в храме будет проходить концерт духовной музыки, и зрители смогут по достоинству оценить усилия, вложенные всеми в его ремонт. Помимо внутреннего убранства, вскоре приступят и к ремонту фасада.