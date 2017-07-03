Кыштымские парикмахеры и мастера по маникюру подняли настроение пациентам детского онкологического центра и их мамам

Автор: КР от Вчера, 10:43 Категория: Общество

Мастера из Кыштыма впервые приняли участие в Дне красоты, который регулярно проводится в детском областном онкоцентре благотворительным фондом «Искорка». Самым лёгким на подъём из кыштымцев оказался коллектив студии красоты «Мейли». Одна из его работниц увидела в интернете предложение провести День красоты в онкоцентре. Парикмахеры Надежда Самонова, Марина Кухта и специалисты по маникюру Ольга Матвеева и Любовь Рябухина, не раздумывая, поддержали эту идею.

– Мамы, которые живут в больнице вместе со своими детьми по полгода и дольше, очень нуждаются в поддержке и общении, – сказала сайту «КР» руководитель студии красоты Ольга Матвеева. – Когда мы ехали в онкоцентр, ожидали, что атмосфера будет мрачной, удручающей, но на самом деле всё наоборот. В отделении светло, уютно. Мамы, на чью долю выпали тяжелейшие испытания, очень сильные духом. Никто не видит их слёз. А перед детьми они и вовсе всегда улыбчивые и жизнерадостные.

Весь день парикмахеры делали стрижки, укладки. Только через руки кыштымских мастеров прошло более 20 мам и детей. В дне красоты участвовали также визажисты из Челябинска.

Колеектив «Мейли» намерен осенью снова посетить детский онкоцентр. Уже сейчас женщины объявили сбор игрушек для маленьких пациентов. В отделении есть так называемая «Коробка храбрости». Она стоит в процедурном кабинете, и когда ребёнок приходит на капельницу или другую болезненную процедуру, медсёстры отвлекают его игрушками из этой коробки. Приносить игрушки можно в салон красоты «Мейли» по адресу: улица Ленина, 33 с 12 до 16 часов. Игрушки должны быть легко моющимися, не мягкими. Можно приносить и канцтовары.

Подробный материал на эту тему – в одном из ближайших номеров газеты «Кыштымский рабочий».