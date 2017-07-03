Кыштымские парикмахеры и мастера по маникюру подняли настроение пациентам детского онкологического центра и их мамам
Автор: КР от Вчера, 10:43 Категория: Общество
Мастера из Кыштыма впервые приняли участие в Дне красоты, который регулярно проводится в детском областном онкоцентре благотворительным фондом «Искорка». Самым лёгким на подъём из кыштымцев оказался коллектив студии красоты «Мейли». Одна из его работниц увидела в интернете предложение провести День красоты в онкоцентре. Парикмахеры Надежда Самонова, Марина Кухта и специалисты по маникюру Ольга Матвеева и Любовь Рябухина, не раздумывая, поддержали эту идею.
– Мамы, которые живут в больнице вместе со своими детьми по полгода и дольше, очень нуждаются в поддержке и общении, – сказала сайту «КР» руководитель студии красоты Ольга Матвеева. – Когда мы ехали в онкоцентр, ожидали, что атмосфера будет мрачной, удручающей, но на самом деле всё наоборот. В отделении светло, уютно. Мамы, на чью долю выпали тяжелейшие испытания, очень сильные духом. Никто не видит их слёз. А перед детьми они и вовсе всегда улыбчивые и жизнерадостные.
Весь день парикмахеры делали стрижки, укладки. Только через руки кыштымских мастеров прошло более 20 мам и детей. В дне красоты участвовали также визажисты из Челябинска.
Колеектив «Мейли» намерен осенью снова посетить детский онкоцентр. Уже сейчас женщины объявили сбор игрушек для маленьких пациентов. В отделении есть так называемая «Коробка храбрости». Она стоит в процедурном кабинете, и когда ребёнок приходит на капельницу или другую болезненную процедуру, медсёстры отвлекают его игрушками из этой коробки. Приносить игрушки можно в салон красоты «Мейли» по адресу: улица Ленина, 33 с 12 до 16 часов. Игрушки должны быть легко моющимися, не мягкими. Можно приносить и канцтовары.
Подробный материал на эту тему – в одном из ближайших номеров газеты «Кыштымский рабочий».
Комментарии
В Кыштыме одну из управляющих компаний обязали уничтожить очаг дикорастущей конопли (Кирилл Мазур)
какое красивое растение ! а для андрюши -ее не только курят , но и варят . попробуй-вдруг понравится ! >>>
В Кыштыме одну из управляющих компаний обязали уничтожить очаг дикорастущей конопли (Андрей Макаров)
а не судьба открыть туже википедию и узнать , что конопля дикорастущая не является желанной для курильщиков по крайне низкому содержанию каннабина. кому то нечем занятся и только создает видимость раб >>>
В Кыштыме для двоих детей, пострадавших от укусов клещей, в больнице не хватило иммуноглобулина (курсор)
была когда то скамья позора. >>>
Почти всем жителям района Верхнего Кыштыма горячую воду дадут без задержек (Гость Горожанин)
Без задержек? А как же задержка с 29 июня? Вижу статью http://www.kr74.ru/utilities/7979-v-kyshtyme-pervym-bez-goryachey-vody-na-dve-nedeli-ostanetsya-mikrorayon-nizhnego-kyshtyma.html >>>
В Кыштыме для двоих детей, пострадавших от укусов клещей, в больнице не хватило иммуноглобулина (Олег)
Вот видети до чего дошло а это руководство больницы и города виновны и скамья их давно уже ждет >>>
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