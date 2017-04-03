Уроженка Кыштыма, мать двоих детей Анна Обухова стала королевой красоты
Автор: КР от Сегодня, 08:35 Категория: Общество
Фото предоставлено родной сестрой Анны Анастасией Осипенко.
В Челябинске состоялся уральский финал конкурса красоты и талантов «Мисс и Миссис Российская Федерация». За корону соревновалась 21 женщина, без ограничений по возрасту или профессии. Самая юная участница недавно закончила вуз, а старшая – пенсионер МВД.
На протяжении трёх конкурсных недель красавицы занимались вокалом, хореографией и актёрским мастерством, а также дискутировали в политических дебатах.
Финал состоялся в отеле Raddison blu. В номинации «Миссис» победила Анна Обухова, в девичестве – Ичёва. Врач-терапевт, мама двоих детей.
В редакцию «Кыштымского рабочего» написала её сестра Анастасия Осипенко. Она-то и рассказала нам про Анну. Анна родилась в Кыштыме, окончила школу №3 и музыкальную школу. Её мама – Раиса Ивановна Ичёва – 30 лет проработала заместителем главного врача по экономике в Кыштымской центральной городской больнице. Отец – Борис Владимирович Ичёв – родился в Кыштыме, был депутатом, сейчас на пенсии.
За победу в номинации конкурса красоты Анна получила приз – поездку в Италию. Кроме того, в декабре ей предстоит участвовать в суперфинале между победительницами конкурса из других регионов России.
Комментарии
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