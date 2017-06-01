В Кыштыме на праздновании Дня города введён запрет на распитие спиртного
Автор: КР от Сегодня, 10:48 Категория: Общество
Завтра на торжественных мероприятиях, посвящённых юбилею города, постановлением главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой будет введён запрет не только на распитие, но и на пронос алкогольной продукции в места празднования.
Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, территория площади Карла Маркса будет огорожена специальными конструкциями. Запреты на алкоголь касаются и детского парка. Каждый, кто попытается пронести или употребить на празднике спиртное, включая пиво и алкогольные коктейли, может быть оштрафован на полторы тысячи рублей. Предусмотрена административная ответственность и за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
Дополнительные полицейские группы будут патрулировать детский парк и сквер отдыха возле фонтана в центре.
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