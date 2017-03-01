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Сразу после праздника водителей Кыштыма проверят на алкоголь

Автор: КР от Сегодня, 15:25 Категория: ГИБДД информирует

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Утром 9 марта дороги нашего города будут патрулировать два экипажа ДПС. Дорожные полицейские проведут рейд, направленный на выявление нетрезвых водителей. На каких именно улицах будут дежурить госавтоинспекторы, в ГИБДД не уточнили.

 

Напомним, что за езду в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде лишения водительского удостоверения на срок до двух лет, а также штраф в 30 тысяч рублей. За повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения нарушителям грозит уголовная ответственность. 

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