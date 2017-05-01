В Кыштыме в день празднования юбилея города некоторым магазинам запретят продавать алкоголь
Автор: КР от Сегодня, 09:30 Категория: Общество
В день рождения Кыштыма, который будет праздноваться 10 июня, полиция намерена использовать в охране общественного порядка опыт проведения массовых мероприятий прошлого года. Тогда в День металлурга площадь перед домом культуры в районе Нижнего Кыштыма официально была признана территорией празднования. Её даже огородили специальной сигнальной лентой. Находиться в зоне празднования с пивом и другими горячительными напитками, а также в состоянии опьянения было запрещено. По всему периметру площади дежурили полицейские.
– В День металлурга не было составлено ни одного протокола за нарушение общественного порядка, – сказал сайту «КР» заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» по охране общественного порядка Артём Чамовских. – В этом году мы уже направили на имя главы округа ходатайство о признании в День города территорией празднования площади Карла Маркса и детского парка. Причём территория будет огорожена не лентой, а металлическими ограждениями. Мы оборудуем несколько контрольно-пропускных пунктов, через которые нельзя будет проносить спиртное или проходить в нетрезвом виде.
На время празднования юбилея города близлежащим к площади Карла Маркса торговым точкам запретят продавать любые спиртосодержащие напитки. Прежде всего, это касается магазинов «Красное и белое», «Первый», «Пиволюб» и супермаркета «Малахит».
Кроме того, будет введён временный запрет на движение в центральной части города большегрузного транспорта.
Комментарии
Жителей Кыштыма убеждают менять даже исправные газовые счётчики (Горожанин)
Можно еще добавить, что: - Межповерочный интервал: 12 лет - Гарантийный срок службы: 12 лет >>>
В Кыштыме за получение взяток будут судить экс-начальницу почтового отделения (Radishev)
Да, должна была внести, чтоб очередному руководителю почты России на золотой парашут хватило, а сама и её коллеги пусть бесплатно буклеты разносят >>>
В Кыштыме за получение взяток будут судить экс-начальницу почтового отделения (drom74)
Себе она с этих денег ни копейки не взяла А пока на службе будут такие полицейские которые работают ради палок и улучшения показателей, так и будет страдать народ >>>
На юбилее Кыштыма выступят семь военных оркестров (Мальчик в полосатой пижаме)
Эх, Вася, Вася… Что ж такие умные Васи не предложат своей программы проведения праздников Может и город в болото не превратится Хотя писать, палец о полей не ударив, гораздо легче, да, Вася >>>
Жителей Кыштыма убеждают менять даже исправные газовые счётчики (Гость Сергей)
Также производится их(счётчиков) постановка на техническое обслуживание (цитата по тексту) (с заключением договора за отдельную плату- моё) Счетчик газа Гранд-1,6 Паспорт Пункт 5 4 "В течении всег >>>
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