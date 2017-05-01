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В Кыштыме в день празднования юбилея города некоторым магазинам запретят продавать алкоголь

Автор: КР от Сегодня, 09:30 Категория: Общество

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В день рождения Кыштыма, который будет праздноваться 10 июня, полиция намерена использовать в охране общественного порядка опыт проведения массовых мероприятий прошлого года. Тогда в День металлурга площадь перед домом культуры в районе Нижнего Кыштыма официально была признана территорией празднования. Её даже огородили специальной сигнальной лентой. Находиться в зоне празднования с пивом и другими горячительными напитками, а также в состоянии опьянения было запрещено. По всему периметру площади дежурили полицейские.

 

– В День металлурга не было составлено ни одного протокола за нарушение общественного порядка, – сказал сайту «КР» заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» по охране общественного порядка Артём Чамовских. – В этом году мы уже направили на имя главы округа ходатайство о признании в День города территорией празднования площади Карла Маркса и детского парка. Причём территория будет огорожена не лентой, а металлическими ограждениями. Мы оборудуем несколько контрольно-пропускных пунктов, через которые нельзя будет проносить спиртное или проходить в нетрезвом виде.

 

На время празднования юбилея города близлежащим к площади Карла Маркса торговым точкам запретят продавать любые спиртосодержащие напитки. Прежде всего, это касается магазинов «Красное и белое», «Первый», «Пиволюб» и супермаркета «Малахит».

 

Кроме того, будет введён временный запрет на движение в центральной части города большегрузного транспорта.

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