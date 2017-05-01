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В Кыштыме участковые уполномоченные проведут личный приём граждан

Автор: КР от Сегодня, 16:34 Категория: Общество

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В Кыштыме в следующую пятницу, 26 мая, состоится личный приём граждан участковыми уполномоченными. С 19 до 21 часа полицейские готовы выслушать любого, кто придёт к ним с жалобами, сообщениями о происшествиях и преступлениях и другими наболевшими вопросами.

 

– Мы направили на имя председателя Собрания депутатов Виктора Васильевича Силантьева письмо с предложением к кыштымским депутатам подключиться к приёму населения, – сказал сайту «КР» заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Артём Чамовских. – Ответа мы пока не получили, но, думаю, он будет положительным.

 

Стражи порядка будут вести приём в двух пунктах участковых – на улице Фрунзе, 3 и на улице Карла Либкнехта, 131.

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