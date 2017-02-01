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В прокуратуре Кыштыма приём граждан будет вести представитель прокуратуры Челябинской области

Автор: КР от Сегодня, 09:46 Категория: Общество

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Завтра, 28 февраля, в здании прокуратуры города Кыштыма с 11 часов приём граждан, проживающих на территории нашего округа, будет вести заместитель прокурора Челябинской области Андрей Александрович Потапов.

Такая практика выездных приёмов применяется региональным надзорным органом уже не первый год,  и она показала свою эффективность. Предварительно можно записаться по телефону (8-351-51) 4-45-19. Адрес прокуратуры: улица Калинина, 193. 

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