В прокуратуре Кыштыма приём граждан будет вести представитель прокуратуры Челябинской области

Автор: КР от Сегодня, 09:46 Категория: Общество

Завтра, 28 февраля, в здании прокуратуры города Кыштыма с 11 часов приём граждан, проживающих на территории нашего округа, будет вести заместитель прокурора Челябинской области Андрей Александрович Потапов.

Такая практика выездных приёмов применяется региональным надзорным органом уже не первый год, и она показала свою эффективность. Предварительно можно записаться по телефону (8-351-51) 4-45-19. Адрес прокуратуры: улица Калинина, 193.