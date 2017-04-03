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В Кыштыме на праздновании Красной горки воспроизведут русский быт дореволюционной эпохи

Автор: КР от Сегодня, 17:04 Категория: Общество

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Как уже сообщалось на нашем сайте, в воскресенье, 23 апреля, на территории возле Свято-Троицкой церкви пройдёт молодёжный фольклорный праздник «Красная горка». Впервые с идеей такого праздника выступил приход храма Рождества Христова.

 

С 13 часов здесь разместится ярмарка работ мастеров прикладного творчества. Для участников организаторы подготовили исторический квест, а также реконструкцию «Кыштымское подворье», где волонтёры и воспитанники клуба исторического фехтования «Сокол» воспроизведут быт жителей нашего города начала XX века.

 

Гости праздника смогут померяться силой в богатырских забавах – метании сулиц, стрельбе из лука и в боях мечами.

 

А для парней и девушек от 15 лет и старше уготованы народные целовальные игры. Фольклорный праздник продлится до пяти часов вечера.

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