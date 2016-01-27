В Кыштыме полицейские изъяли из незаконного оборота настойку боярышника

Автор: КР от Сегодня, 09:08 Категория: Даты

В Кыштыме подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь», в рамках которого полицейские изъяли из незаконного оборота в общей сложности 98 литров спиртосодержащей продукции.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, был проверен 41 объект розничной торговли. Выявлено девять фактов административных правонарушений, связанных с реализацией спиртосодержащей продукции. Один из них – в остановочном павильоне, расположенном на улице Республики. Здесь продавался косметический лосьон «Вита-Септ». В 100 миллилитрах этого лосьона содержится 95 процентов спирта. Полицейские изъяли 97 пузырьков «Вита-Септа». В Карабаше в магазине по улице Пархоменко полицейскими было изъято из оборота 50 флаконов лосьона «Хлебный» и 27 флаконов «Настойки боярышника».

Напомним, после массового отравления суррогатом и непищевыми изделиями под названием «Боярышник» главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление о приостановке на 30 дней розничной торговли спиртосодержащей косметической и бытовой продукцией, за исключением парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей. Постановление действует с 23 декабря.

Всего в ходе оперативно – профилактического мероприятия «Алкоголь» кыштымскими полицейскими из незаконного оборота этилового спирта 18 литров, готовой алкогольной продукции – 98 литров.