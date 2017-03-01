Жители Кыштыма сделали сегодня утреннюю зарядку под руководством профессионального фитнес-тренера

Автор: КР от Сегодня, 13:07 Категория: Общество

С подачи молодёжной палаты, созданной после трёхлетнего перерыва при Собрании депутатов Кыштымского городского округа, в спортивном зале ФСК прошла первая городская утренняя зарядка. К десяти часам утра сюда пришли сторонники активного образа жизни от мала до велика – школьники, мамы с детьми, пенсионеры. Участие в оздоровительном мероприятии приняла и глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. Её, кстати, комплексом физических упражнений точно не напугать: каждое утро Людмила Александровна отводит на зарядку не менее получаса.

Сначала кыштымцы разогрелись, пробежав по залу несколько кругов. Затем тренер тренажёрного зала ФСК, фитнес-тренер футбольной команды «Академия футбола-Кварц», участница соревнований по бодибилдингу Кристина Щербакова продемонстрировала под ритмичную музыку упражнения для укрепления опорно-двигательного аппарата и пресса. Были задания на растяжку и укрепление мышц ног.

– При молодёжной палате создана комиссия по спорту, – сказала сайту «КР» председатель палаты Ксения Чечуткова. – Идея проведения общегородской утренней гимнастики принадлежит десятикласснице первой школы, каратистке Дарье Числовой и десятикласснику школы № 3, дзюдоисту и борцу Фариду Алескерову. Нас поддержал и начальник управления по физической культуре, спорту и туризму Сергей Григорьевич Белов. Он на безвозмездной основе предоставил спортзал. Инструктор по фитнесу также проводит зарядку бесплатно.

Правда, не все участники этой оздоровительной процедуры успевали за довольно быстрым темпом упражнений. Семидесятилетняя Светлана Алексеевна Архипова, как и некоторые другие её ровесницы, хотели бы, чтобы на такой зарядке абсолютно все, независимо от возраста, чувствовали себя более комфортно.

Над этим организаторы обещали поработать. Не исключено, что уже на следующей зарядке участников разделят на две группы. Одни будут выполнять универсальный комплекс упражнений, а другие более сложные элементы.

Тем не менее, сегодня все ушли из ФСК бодрыми и в приподнятом настроении.