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» » Вдох глубокий, руки шире! Жителей Кыштыма приглашают на общую утреннюю гимнастику
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Вдох глубокий, руки шире! Жителей Кыштыма приглашают на общую утреннюю гимнастику

Автор: КР от Сегодня, 15:44 Категория: Спорт

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В ближайшую субботу в 10 утра в спортивном зале физкультурно-спортивного комплекса на улице Малышева, 60 состоится первая общегородская утренняя зарядка.

 

Инициаторами её проведения стали члены общественной молодёжной палаты Кыштымского городского округа – ученица 10 класса первой школы, каратистка Дарья Числова и десятиклассник школы № 3, дзюдоист и борец Фарид Алескеров. Они же и будут вести массовые занятия физкультурой. Начинания юных спортсменов поддержал и начальник управления по физической культуре, спорту и туризму Сергей Белов.

 

Как сообщила сайту «КР» председатель общественной молодёжной палаты Ксения Чечуткова, такие зарядки, включающие в себя разминку и фитнес-тренировку, будут проводиться в нашем городе еженедельно. Среди желающих активно начать утро выходного дня немало школьников и студентов. И чтобы не мешать их учёбе, в дальнейшем зарядки будут проходить по воскресеньям.

 

В планах у молодых активистов – подключить к спортивному движению и кыштымских ВИП-персон. Когда на улице потеплеет, будут организованы массовые пробежки во главе с руководством администрации городского округа.

 

Молодёжная палата при Собрании депутатов Кыштымского городского округа возобновила свою работу после трёхлетнего перерыва всего две недели назад, но тут же влилась в спортивную жизнь города. Все 16 кыштымцев, вошедшие в её обновлённый состав, уже сдали нормы ГТО по плаванию и лыжным гонкам.

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