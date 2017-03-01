Набор в студенческий отряд Кыштыма продлён до конца марта

Автор: КР от Сегодня, 12:54 Категория: Общество

Кыштымский студенческий отряд. Состав 2016 года

На сегодняшний день 38 человек подали заявления на участие в этом молодёжном движении. Большинство из них – новички. Самым популярным оказался строительный отряд. В его состав мечтают попасть 27 учащихся не только местных колледжей, но и озёрских филиалов МИФИ и ЮУрГУ.

Шестеро из претендентов в стройотряд в прошлом году трудились в Ямало-Ненецком автономном округе. Однако, по словам начальника отдела по делам молодёжи Анастасии Табаковой, в этот раз кыштымцы, скорее всего, поедут не за Полярный круг, а в соседний Озёрск. Там они примут участие во всероссийской стройке «Мирный атом» на объектах производственного объединения «Маяк».

Куда отправятся бойцы педагогического отряда, которых пока насчитывается шесть человек, станет известно ближе к лету. Также пока неясно, где проведёт свои трудовые месяцы сельскохозяйственный отряд – в него хотят вступить пятеро студентов. Напомним, в прошлом году кыштымцы собирали яблоки в Крыму, после чего их отряд был признан лучшим в Челябинской области.

Для вступления в кыштымский студенческий отряд совершеннолетним юношам и девушкам, как и тем, кому 18 лет исполнится до 1 июля этого года, необходимо до 31 марта принести в кабинет №309 администрации Кыштымского городского округа оригиналы следующих документов: паспорта, СНИЛС, ИНН, медицинского полиса, студенческого билета, справки, подтверждающей очную форму обучения, а также две фотографии размером 3 на 3 сантиметра и квитанцию оплаты членского взноса – 200 рублей. Телефон для справок 4-29-13.