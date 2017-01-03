Пресс-служба Сбербанка отреагировала на публикацию нашего сайта "Жителя Кыштыма мошенники обчистили через сайт-клон"

Автор: КР от Сегодня, 16:48 Категория: Общество

Пресс-служба Сбербанка отреагировала на информацию, опубликованную сегодня утром на нашем сайте «Жителя Кыштыма мошенники обчистили через сайт-клон».

Пресс-служба прислала сегодня в адрес редакции рекомендации о том, каких правил следует придерживаться, чтобы не угодить в ловушку мошенников. Во-первых, нужно убедиться, что вы попали на официальный сайт Сбербанка. Если вы заметите отличие хотя бы в одной букве или знаке в адресной строке браузера, то перед вами - поддельный сайт, созданный мошенниками. Внешне он может быть идентичен подлинному сайту интернет-банка. Но на "сайте-клоне" вас могут попросить ввести логин и пароль, номер мобильного телефона и другие персональные данные, которые необходимо держать в тайне.

Чтобы не стать жертвой мошенников, осуществляйте вход в "Сбербанк Онлайн" только с официального сайта банка www.sberbank.ru

При работе с интернет-банком "Сбербанк Онлайн" не вводите свой номер телефона, номер паспорта и другие данные при подтверждении операций или входе в "Сбербанк Онлайн". Он никогда не запрашивает номер паспорта при подтверждении операций и входе на сайт.

Никому не сообщайте свой логин и пароль, даже если вам представились сотрудником Сбербанка. Сотрудники банка никогда не звонят с такими просьбами клиентам.

Внимательно читайте SMS, всегда проверяйте реквизиты операции. Если вам пришло сообщение с операцией, которую вы не совершали, ни при каких обстоятельствах не вводите пароль.

Никогда не совершайте операции с картой под диктовку третьих лиц.

Только бдительность может помочь не попасться на уловки злоумышленников, так как все приёмы мошенников работают исключительно на невнимательности и беспечности пользователей сети интернет.

Прежде чем совершить операцию, которая вызывает у вас сомнение, рекомендуем позвонить в контактный центр Сбербанка 8- 800- 555555-0 и проконсультироваться со специалистом в правильности своих действий.