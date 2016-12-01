В Кыштыме старинные предметы коллекционеры находят среди ржавого железа

Автор: КР от Сегодня, 13:55 Категория: Культура

В октябре в «Кыштымском рабочем» в материале «Экспонаты из печки» рассказывалось об увлечении старинной утварью Матвея Максимовских из посёлка Слюдорудник. В основе его коллекции – бытовая утварь прошлых веков. Чугунные угольные утюги, чугунки, тяпки различных размеров, подковы, керосиновые лампы, формы для выпечки, прялки, подстаканники и другие предметы.

Эти экспонаты вызывают интерес туристов, когда коллекционер показывает их на выставках-ярмарках в спортивно-туристическом центре «Провинция».

Недавно коллекция старины Матвея Максимовских пополнилась весами, которые собиратель обнаружил в груде металлолома, предназначенного на переплавку. Они состоят из «плеча» и двух подвесных чашек на цепочках. Очистив находку от грязи, он обнаружил дату – «1864» и клеймо с фамилией владельца или производителя – «Алексей Сыровъ».

Как сказал сайту «КР» собиратель старины, несмотря на полуторавековой возраст, весы для мелкоштучных товаров работают очень точно.