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В Кыштыме старинные предметы коллекционеры находят среди ржавого железа

Автор: КР от Сегодня, 13:55 Категория: Культура

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В октябре в «Кыштымском рабочем»  в материале «Экспонаты из печки» рассказывалось об увлечении  старинной утварью Матвея Максимовских из посёлка Слюдорудник. В основе его коллекции – бытовая утварь прошлых веков. Чугунные угольные утюги, чугунки, тяпки различных размеров, подковы, керосиновые лампы, формы для выпечки, прялки, подстаканники и другие предметы.  

                                                

Эти экспонаты вызывают интерес туристов, когда коллекционер показывает их на выставках-ярмарках в спортивно-туристическом центре «Провинция».

 

Недавно коллекция старины Матвея Максимовских пополнилась весами, которые собиратель обнаружил в груде металлолома, предназначенного на переплавку. Они состоят из «плеча» и двух подвесных чашек на цепочках. Очистив находку от грязи, он обнаружил дату – «1864» и клеймо с фамилией владельца или производителя – «Алексей Сыровъ». 

 

Как сказал сайту «КР» собиратель старины, несмотря на полуторавековой возраст, весы для мелкоштучных товаров работают очень точно.

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