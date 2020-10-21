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Заключённые колонии в Кыштыме изготовят мебель для городской больницы

Вчера, 14:58 Категория: Общество
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В рамках выполнения заказа будет дополнительно трудоустроено пять осуждённых. Они изготовят мебель для кыштымском городской больницы.

 

Согласно пресс-релизу ГУФСИН России по Челябинской области, в исправительной колонии № 10 города Кыштыма проводится активная работа по внедрению новых видов продукции и поиску заказов, освоено производство мебели. Сейчас осуждённые могут сделать любую мебель по желанию заказчика.

 

В рамках договора с больницей будут изготовлены и поставлены письменные столы, шкафы и стеллажи. Все предметы будут соответствовать действующим ГОСТам.

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Теги: Кыштым ИК-10 горбольница

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