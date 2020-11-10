В исправительной колонии в Кыштыме выпустили продукции на сумму более 100 миллионов рублей

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В исправительной колонии № 10 строгого режима, расположенной на территории нашего города, освоено производство продовольственного оборудования, гигиенических наборов, продукции лёгкой промышленности, продовольствия, продукции металлообработки и мебели различной сложности, а также оказание услуг производственного характера.

Как и в других исправительных учреждениях, здесь большое внимание уделяется заказам от органов государственной и муниципальной власти. Так, в 2020 году ИК-10 заключены государственные и муниципальные контракты на поставку мебели для оборудования учебных аудиторий, кафедр и студенческих общежитий для Южно-Уральского государственного университета, на поставку офисной мебели для Федеральной службы судебных приставов, Челябинской городской думы, Министерства общественной безопасности Челябинской области, Уральского института путей сообщения, Челябинской городской службы спасения, социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних на общую сумму более 20 миллионов рублей.

В исправительной колонии №10 ведётся работа по обновлению оборудования, которое позволяет осваивать выпуск качественной и недорогой продукции.

В настоящее время к труду привлечены порядка 260 осуждённых, которые выплачивают иски потерпевшим и помогают своим семьям.