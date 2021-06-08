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В Кыштыме заключённые исправительной колонии изготовили мебель для Челябинской городской Думы

Сегодня, 10:39 Категория: Общество
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Изготовление мебели на производственных площадях центра трудовой адаптации ИК-10 ГУФСИН России по Челябинской области способствует не только увеличению дохода исправительного учреждения, но и даёт возможность создать новые рабочие места для осуждённых.

                  

В исправительной колонии № 10 строгого режима, находящейся на территории Кыштымского городского округа, выполнен муниципальный контракт с Челябинской городской Думой на поставку мебели. В рамках контракта были изготовлены рабочие столы, тумбы, книжные и комбинированные шкафы.

 

В ИК-10 в рамках выполнения заказа для Челябинской городской Думы было трудоустроено восемь осуждённых.

 

Кроме того, колонией успешно выполнен ряд контрактов по изготовлению корпусной мебели. Основными заказчиками продукции стали государственные, муниципальные, образовательные учреждения, а также подразделения уголовно-исполнительной системы.

 

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Теги: ИК 10 Кыштым мебель производство Челябинская Дума

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