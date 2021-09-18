В Кыштыме перенесён срок сдачи пятиэтажного дома для переселения граждан из ветхоаварийного жилья

Вчера, 15:31 Категория: Общество

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В новый дом по улице Гагарина в микрорайоне Каолиновом планировалось переселить жителей из ветхоаварийного жилья. Эта программа в Кыштыме действует более десяти лет. Строительство дома началось в первом квартале 2021 года, сдать его обещали в четвёртом. Однако новоселье, по объективным причинам, откладывается.

Строению под номером 21 на улице Металлистов более полувека. Говорят, его строили пленные немцы. Домом назвать эту развалюху язык не поворачивается: уничтоженные пожаром наружные стены с одной стороны, с другой – забитые фанерой окна, перекосившиеся рамы, развалившееся крыльцо, ведущее в подъезд, облупившиеся стены.

Дарья Редько живёт в этом строении барачного типа два года. Сюда принесла и новорождённую Сонечку. Глава семьи живёт здесь уже 28 лет, с рождения. Женщина рассказывает, что в 2013 году дом признали ветхоаварийным, но расселение затянулось на восемь долгих лет. Как объясняли жильцам, не было застройщика. Но люди не унывали – впереди маячила счастливая жизнь в благоустроенных стенах, без заготовки дров, ветхих электропроводок, гуляющих сквозняков и ледяных полов…

Когда на стене дома появился плакат с обещанием переселения жильцов уже к новому году, народ возликовал и начал активно собирать чемоданы.

– В июне я была в жилотделе, где меня заверили, что в ноябре мы станем новосёлами, – рассказывает Дарья. – А в сентябре мы от знакомых узнаём, что стройка давно встала, и никакого движения там нет. 8 сентября я снова обратилась в жилищный отдел, где мне сказали, что о ситуации узнали совсем недавно и вопрос будет решаться. На следующий день в администрацию обратилась свекровь, которой сообщили, что проблемы со стройматериалами возникли ещё в июне. Значит, знали и ничего не предприняли? А главное – почему нас не оповестили? Повесить нарядную табличку на дом с оповещением, что срок сдачи – четвёртый квартал этого года, время нашли, а повесить хотя бы объявление о переносе срока с объяснением причин – нет? Всё можно понять: и проблемы поставщиков, и форс-мажор застройщика, но вот равнодушие к ожидающим переселение людям объяснить трудно.

Молодая женщина говорит, что их семья не запаслась дровами, ведь не думали, что придётся зимовать на старом месте. Не отложили денег ни на утеплитель, ни на ремонт рам, ни на съёмное жильё.

– Предлагают временно переселиться в общежитие, но общая кухня и душ на этаже на 20 семей – не наш вариант. Дочке всего пять месяцев, – говорит моя собеседница. – В администрации мне сказали, что нуждающиеся жильцы аварийного дома могут обратиться в Комплексный центр социального обслуживания населения с заявлением об оказании экстренной материальный помощи. Позвонила. Перекидывали с телефона на телефон, наконец, объяснили, что обращаться надо в МФЦ. Звоню туда, там прямым текстом заявили, что дольше буду бегать справки собирать. Вероятность получения субсидии на дрова крайне мала. Но всё равно попытаюсь. Что делать? Я в декрете, муж – единственный кормилец. Лишних денег нет.

Заместитель главы Кыштымского городского округа по капитальному строительству Рудольф Ревазович Гурцкая дал комментарий по сложившейся ситуации:

– За десять лет это первый случай, когда мы не укладываемся в сроки сдачи 115-квартирного дома на Каолиновом. Мощности у застройщика имеются, фундамент на 100% заложен, установлены для работы два крана. К сожалению, они простаивают. Застройщик несёт убытки, выплачивая за их аренду по 50 тысяч в день. И в том, что краны простаивают, вины строителей нет. Причина – прекращение поставок крупнопанельных изделий с миасского завода ЖБИ. Весной подскочили цены на металл, на строительном рынке возникла шоковая ситуация. Пострадали все. Миасский поставщик использовав всю продукцию со складов, новую приобрести не мог, потому что на металл не была установлена цена. Позднее закупить его получилось, но сырьевой голод всё-таки сказался на нашей стройке. Поставщик, связанный договорами не только с нами, начал выполнять свои обязательства, но есть очерёдность, и мы в этой очереди были не единственными. Наш договор с ЖБИ из-за выше названной причины с мая не был подписан, с учётом подорожания маталлоконструкций он был подписан лишь в конце августа. Тогда небольшими партиями продукция стала поставляться в Кыштым. Завод обещает наладить поставки в полную силу к первому ноября. Надеемся, к Новому году коробку дома сложить. Но зимой заходить на отделочные работы трудно. Нужно не меньше месяца, чтобы прогреть здание. Поэтому срок сдачи дома по объективным причинам продлён до 1 июня.

Когда произошла эта неприятная ситуация, никто не сидел сложа руки. Глава округа подняла на ноги всех директоров и учредителей заводов, изготавливающих крупнопанельную продукцию, – и не только в области. Просила помочь. Но, к сожалению, все заводы связаны договорами с заказчиками, и отодвигать кого-то в сторону, чтобы в первую очередь выполнить наш заказ, – значит нарушить обязательства в отношении других партнёров. Естественно, на это никто не пошёл…

В следующем году мы не только сдадим этот дом, но и построим многоквартирный дом на Коноплянке. Все кыштымцы, чьи дома признанны ветхоаварийными до 2017 года, получат жильё. За 8 лет было расселено 350 квартир. К 2024 году (а программа рассчитана до 2025 года) все её участники будут обеспечены комфортными условиями проживания.