В Кыштыме появится ещё одна многоэтажка для переселения жителей из аварийных домов
Сегодня, 10:12 Категория: Общество
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Фото с сайта adminkgo.ru
В микрорайоне Каолиновом продолжается строительство нового 75-квартирного дома. Как сообщается на сайте администрации Кыштымского городского округа, завершить работы планируется до конца нынешнего года. В новые благоустроенные квартиры с чистовой отделкой заедут жильцы из домов № 4 и № 9 на улице Вайнера.
Начиная с 2012 года, в городе реализуется программа переселения граждан из жилья, непригодного для проживания. За это время удалось переселить в новостройки 284 семьи. В районе Коноплянки полностью расселили уже семь многоквартирных домов.
Кыштым ежегодно выполняет план по переселению, в 2020 году муниципалитет получил 102 миллиона рублей. Это стало возможным и благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда». Главой Кыштымского городского округа Людмилой Шеболаевой поставлена задача - до конца 2021 года переселить жителей из домов, признанных до 2014 года аварийными и подлежащими сносу.