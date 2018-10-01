В Кыштыме началось строительство пятиэтажки для переселенцев из ветхо-аварийного жилья Автор: КР от Сегодня, 12:27 Категория: Общество +1 Пятиэтажный панельный дом новой серии появится в микрорайоне Каолиновом на улице Боровой, между детским садом и школой. На его строительство из областного бюджета выделено 44,5 миллиона рублей. Уже в следующем году туда переедут жильцы аварийных домов на улице Вайнера, 7, 8 и 34. Их соседями станут погорельцы из дома № 2 на той же улице – их квартиры пострадали от пожара в феврале 2016 года. – Планируется, что первая очередь, а это 60 квартир, будет сдана к концу мая следующего года, а оставшиеся 45 квартир – к сентябрю, – сказал сайту «КР» заместитель главы Кыштымского городского округа по капитальному строительству Рудольф Гурцкая. – Благодаря современным стройматериалам в доме будет очень тепло. Все 105 квартир будут с балконами. В каждой кухне появится электрическая плита, а это значит, что для жильцов будет действовать пониженный тариф на электроэнергию. Как и положено, территория у дома будет благоустроена – появятся детский городок, автомобильная парковка. – Те из переселенцев, кто имеет права собственности на свои квартиры, сохраняет эти права и на новое жильё, – поясняет Рудольф Гурцкая. – Среди жильцов домов на улице Вайнера есть и наниматели муниципального жилья – этот же статус за ними сохранится при переезде в новый дом, с правом приватизации жилого помещения. В ближайшие годы на месте снесённых домов в микрорайоне Коноплянки будут построены новые пятиэтажки для тех, кто ждёт своей очереди на переселение. До конца 2020 года в новостройки должны быть переселены жильцы домов на улицах: Булдымская, 14; Вайнера, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 34; Кольцова, 1, 2, 3; Огнеупорная, 10; станция Графитовая, 1, 2, 3; Гузынина, 36, кв. 1, 2; Дёмина, 9а; Нязепетровская, 3, 5, 9, 18; Металлистов, 21; Калинина, 1, 227, кв. 3, 4; Мира, 4 (Кыштым); Мира, 17 (Тайгинка). Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить