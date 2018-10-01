В Кыштыме началось строительство пятиэтажки для переселенцев из ветхо-аварийного жилья

Автор: КР от Сегодня, 12:27 Категория: Общество

Пятиэтажный панельный дом новой серии появится в микрорайоне Каолиновом на улице Боровой, между детским садом и школой. На его строительство из областного бюджета выделено 44,5 миллиона рублей.

Уже в следующем году туда переедут жильцы аварийных домов на улице Вайнера, 7, 8 и 34. Их соседями станут погорельцы из дома № 2 на той же улице – их квартиры пострадали от пожара в феврале 2016 года.

– Планируется, что первая очередь, а это 60 квартир, будет сдана к концу мая следующего года, а оставшиеся 45 квартир – к сентябрю, – сказал сайту «КР» заместитель главы Кыштымского городского округа по капитальному строительству Рудольф Гурцкая. – Благодаря современным стройматериалам в доме будет очень тепло.

Все 105 квартир будут с балконами. В каждой кухне появится электрическая плита, а это значит, что для жильцов будет действовать пониженный тариф на электроэнергию.

Как и положено, территория у дома будет благоустроена – появятся детский городок, автомобильная парковка.

– Те из переселенцев, кто имеет права собственности на свои квартиры, сохраняет эти права и на новое жильё, – поясняет Рудольф Гурцкая. – Среди жильцов домов на улице Вайнера есть и наниматели муниципального жилья – этот же статус за ними сохранится при переезде в новый дом, с правом приватизации жилого помещения.

В ближайшие годы на месте снесённых домов в микрорайоне Коноплянки будут построены новые пятиэтажки для тех, кто ждёт своей очереди на переселение.

До конца 2020 года в новостройки должны быть переселены жильцы домов на улицах: Булдымская, 14; Вайнера, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 34; Кольцова, 1, 2, 3; Огнеупорная, 10; станция Графитовая, 1, 2, 3; Гузынина, 36, кв. 1, 2; Дёмина, 9а; Нязепетровская, 3, 5, 9, 18; Металлистов, 21; Калинина, 1, 227, кв. 3, 4; Мира, 4 (Кыштым); Мира, 17 (Тайгинка).