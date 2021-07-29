Дмитрий Вяткин: «Высаживать детей из электрички было незаконно»

Вчера, 14:29 Категория: Общество

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Депутат Государственной Думы фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин прокомментировал произошедший в Челябинской области инцидент с высадкой детей из электрички из-за того, что они не смогли оплатить проезд.

По словам Дмитрия Вяткина, действия контролера, высадившего детей из электрички, были неправомерны. Несмотря на то, что в настоящее время каким-либо федеральным законом не установлено, что так делать нельзя, действует другой обязательный для исполнения документ.

– В настоящий момент существует телеграмма Министерства транспорта, которая касается всех пригородных перевозок. В ней четко указано, что высаживать детей без сопровождения взрослых из транспорта запрещено. Поэтому то, что произошло у нас в Челябинской области – незаконно. Эта телеграмма обязательна для исполнения всеми перевозчиками, – сказал Дмитрий Вяткин.

Также парламентарий сообщил, что в Госдуме разрабатывается законопроект, который урегулирует ситуацию в отношении перевозки детей до 16 лет без сопровождения взрослых, не оплативших проезд.

– По инициативе «Единой России» весной этого года был принят федеральный закон, в соответствии с которым запрещено высаживать детей до 16 лет без сопровождения взрослых из городского транспорта. Аналогичный порядок мы предложили распространить на железнодорожный транспорт, на пригородные перевозки, как в этом случае. Весной мы на это обратили внимание, на это же обратила внимание и Генеральная прокуратура по нашей просьбе. В настоящий момент мы готовим законопроект о внесении изменений в устав железнодорожного транспорта, где запрет на высадку несовершеннолетних детей без сопровождения взрослых будет установлен на законодательном уровне. Уже сейчас мы говорим о том, что высаживать нельзя, а в осеннюю сессию Госдума внесет и рассмотрит данный законопроект, – прокомментировал Дмитрий Вяткин.

Напомним, прокуратура начала проверку в отношении инцидента, произошедшего в Челябинской области, когда контролёр высадила безбилетных девочек 11 и 16 лет на безлюдной станции. Чтобы попросить о помощи и банально связаться с родителями девочкам пришлось идти 10 километров. У школьниц не было наличных для оплаты билета.