«Единая Россия» будет добиваться бесплатного подключения жителей к газу – партия направит свои предложения президенту

19-04-2021, 15:36 Категория: Экономика и бизнес

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С просьбой решить вопрос завышенных цен на подключение к газу обратились жители деревни Грузины в Тверской области в ходе рабочей поездки врио замсекретаря Генсовета «Единой России» Дмитрия Кобылкина. Сейчас стоимость услуги зачастую не по карману людям. «Единая Россия» получает похожие обращения от жителей большинства регионов страны, отметил Дмитрий Кобылкин.

– Мы обратимся к главе государства для того, чтобы решить этот вопрос. Подключение должно быть максимально разгруженным для человека. Это нужно сделать за счёт средств государства. Это будет правильно, – сказал он.

Кобылкин напомнил, что партия ранее уже предлагала механизм бесплатного подключения граждан к ГРС с возложением затрат на эти цели на «Газпром». Чтобы выполнить поручение Владимира Путина и поэтапно завершить газификацию к 2030 году, необходимо законодательно закрепить создание в стране единого регионального оператора в этой сфере. Оператор должен будет помогать людям в оформлении документов и комплексных договоров по принципу «одного окна» — их можно будет заключить в том числе через МФЦ и Госуслуги. Это вдвое сократит сроки подключения.

– Челябинская область ведёт большую работу газификации территорий Южного Урала. Во многих муниципалитетах уже проложены сети. Но не у каждого собственника есть возможность подключиться, так как установка газового оборудования и само присоединение стоят недёшево. Потому инициативу партии «Единая Россия», обеспечить людей бесплатным подключением газа поддерживаю. Сейчас по инициативе губернатора Челябинской области, лидера регионального отделения партии «Единая Россия» Алексея Текслера отдельным категориям граждан будет оказываться материальная помощь на установку внутридомового газового оборудования. На единовременные социальные выплаты могут претендовать одиноко проживающие пенсионеры от 55 лет, многодетные семьи, у которых доход на одного человека не превышает двукратную величину прожиточного минимума, семьи с детьми-инвалидами. Если условия соблюдены, тогда льготник сможет получить субсидию до 60 тысяч рублей, – прокомментировал первый заместитель председателя комитета Заксобрания Челябинской области по аграрной политике, депутат фракции «Единая Россия» Дмитрий Пырсиков.

В Кыштымском округе за последние десять лет уровень газификации домов частного сектора увеличился практически в восемь раз – с 4,1 процента до 31. На данный момент в Кыштыме газифицирован практически каждый третий индивидуальный жилой дом.