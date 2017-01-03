В Кыштыме к Дню памяти и скорби 22 июня единовременную выплату получат почти полтысячи человек

Автор: КР от Вчера, 12:18 Категория: Общество

Губернатор Борис Дубровский, поддержав обращение фракции «Единая Россия», принял решение оказать материальную поддержку южноуральцам – детям погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лицам.

В этом году к 22 июня – они получат единовременную денежную выплату в размере 500 рублей. На эти цели из областного бюджета потребуется 19,9 миллиона рублей.

Напомним, в августе прошлого года по инициативе губернатора был принят областной закон «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц». Он устанавливает их статус на региональном уровне и определяет ряд мер социальной поддержки.

«Мы благодарны старшему поколению за незабываемый ратный подвиг, героические усилия в тылу, послевоенное возрождение страны», – подчеркнул губернатор Борис Дубровский во время встречи с активистами общественной организации «Память сердца», которая объединяет детей погибших защитников Отечества.

В декабре в кыштымском санатории «Дальняя Дача» проходил сбор руководителей местных отделений организации «Память сердца» все муниципалитетов Южного Урала. Его участники обсуждали, в том числе, и дальнейшие направления по взаимодействию с региональными и федеральными уровнями власти по мерам дельнейшей поддержке детей погибших участников войны.

В Кыштымском округе местное отделение «Памяти сердца» существует 15 лет. Как сказала сайту «КР» руководитель отделение Нелли Елинек, сейчас в их рядах числится 498 человек.