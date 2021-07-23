Цены на «борщевой набор» могут снизиться

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Парламентарии «Единой России» представили решения по стабилизации стоимости «борщевого» набора». Главная цель – снижение цен на сезонные продукты.

Меры по сдерживанию цен на продукты «борщевого набора» обсудили на совещании с руководством правительства РФ и главами регионов, которое проходило на площадке «Единой России». Конечная цель начатой работы – выработать меры не только по стабилизации, но и по снижению цен на продукты «борщевого набора».

Координировать работу по урегулированию цен будет специально созданная рабочая группа, которую возглавит зампредседателя Госдумы Андрей Гордеев. В ближайшее время штабы по контролю за ценами будут созданы и на уровне регионов. Под руководством губернатора Алексея Текслера такая группа появится и в Челябинской области. Как отметил депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, она займётся выработкой и реализацией мер, которые повлияют на цены продуктов «борщевого набора» уже в ближайшее время.

– Первое – это поддержка отечественных товаропроизводителей. Мы прекрасно понимаем, что цены на импортные продукты питания, в том числе, овощи, выше. Второе – обуздание аппетитов торговых сетей и розничных магазинов по установлению торговых наценок. Мы часто видим, что разница по отдельным видам товаров между себестоимостью и ценой на прилавке может отличаться многократно. Следовательно, мы должны включать механизмы рыночного регулирования, – сказал Дмитрий Вяткин.

Заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков отметил, что власти региона поддержат инициативы, о которых говорили на площадке «Единой России».

– Правительство региона предпринимает необходимые меры для сдерживания цен в рамках своей текущей деятельности. Тем не менее, мы вынуждены констатировать, что такие меры, как прямое субсидирование сельхозтоваропроизводителей, увеличение количества ярморочных мест, призыв товаропроизводителей работать на местное население – недостаточны. Ведь цены на ряд товаров растут. Есть ряд инициатив, которые точно следует поддержать и реализовать, – прокомментировал Сергей Сушков.

Координатор проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» в Челябинской области, депутат Заксобрания Сергей Буяков отмечает частые обращения жителей региона с жалобами на высокие цены на продукты питания.

– На прилавках выбор большой, но и цены кусаются. Например, обычная русская морковь обойдется в разы дороже, чем эквадорский банан. Ещё пару месяцев назад килограмм моркови стоил 30 рублей, сейчас – уже больше сотни. Проблема заключается в том, что на сегодняшний день нет крупных овощехранилищ, фруктохранилищ, которые были при Советском Союзе. Они с учётом технологий позволяли хранить эти продукты до наступления нового урожая. В этом году с южноуральских полей планируют собрать 110 тысяч тонн картофеля и 37 тысяч тонн других овощей. Это позволит обеспечить запасом продовольствия регион и цены вернутся на привычный уровень. Тем не менее, уже сегодня нам необходимо оперативно разработать механизм снижения цен на основной набор продуктов. Вопрос сейчас находится в стадии активного обсуждения, у «Единой России» есть предложения, которые мы обсуждаем и с торговыми сетями, и с сельхозпроизводителями, – прокомментировал Сергей Буяков.

В числе первоочередных мер, которые позволят стабилизировать ситуацию, ­– увеличение вдвое количества ярмарок, куда фермеры смогут поставлять свою продукцию, подписание соглашения с поставщиками и торговыми сетями, открытие сельхозкооперативов и обустройство помещений для хранения овощей.