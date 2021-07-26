Кыштымцы смогут поддержать проект по капитальному ремонту Демидовской усадьбы

Вчера, 10:40 Категория: Общество

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Инициатором онлайн-голосования является министерство культуры Челябинской области. Опрос южноуральцев проводится в рамках государственной программы «Развитие культуры Челябинской области». Каждая территория региона голосует за объекты и мероприятия в своём городе или районе. Голосование стартовало 26 июля на электронных площадках «Активный житель 74» и «Платформа обратной связи – общественные голосования». Жителям региона предоставляется возможность самим выбрать учреждения, которые нуждаются в ремонте или реконструкции.



Кыштымцы могут поддержать проект по капитальному ремонту объекта культурного наследия федерального значения «Белый дом» под размещение музея и выставочных залов.

Напомним, губернатором Алексеем Текслером было принято решение о выделении из областного бюджета средств на разработку проектно-сметной документации по реставрации усадьбы. Когда-то уже начиналась реставрация Белого дома, но, к сожалению, работы были приостановлены, а сама проектно-сметная документация устарела. В прошлом году подрядчик приступил к работе, в настоящее время разработка проектно-сметной документации по ремонту здания завершается. Уже в этом году документация будет сдана на проверку для получения заключения историко-культурной экспертизы и в Главгосэкспертизу, а Кыштым, в свою очередь, уже направил заявку на выделение денежных средств из федерального бюджета для начала работ на объекте федерального значения. Для одобрения этой заявки важно, чтобы как можно больше кыштымцев приняли участие в онлайн-голосовании.



Принять участие в голосовании может любой желающий, имеющий учётную запись на портале госуслуг. Для этого необходимо пройти на платформу обратной связи – общественные голосования на портале госуслуг или на портал «Активный житель 74». Также можно скачать бесплатное мобильное приложение «Активный житель 74», которое доступно в GooglePlay или AppStore.