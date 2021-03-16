В Кыштыме завершилось голосование за инициативные проекты жителей

Вчера, 17:33 Категория: Общество

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Онлайн-опрос проходил на портале электронных голосований «Активный житель 74» с 12 по 17 марта. Всего в нём приняли участие 291 человек.



Напомним, с января 2021 года в Челябинской области вступил в силу закон об инициативном бюджетировании. Это форма участия граждан в распределении бюджетных средств для решения актуальных вопросов местного значения: благоустройство, поддержка и развитие физической культуры, школьного и массового спорта, проведение культурных мероприятий, обустройство объектов социальной инфраструктуры, ремонт и строительство дорог местного значения. По решению губернатора Алексея Текслера на реализацию идей жителей в 2021 году из областного бюджета выделено 1,5 млрд рублей. Кыштымский городской округ получит на эти цели 8 млн 386 тыс. рублей.



Кыштымцам предоставлена возможность реализовать собственные проекты. Для этого необходимо было собрать инициативную группу, составить проект и подать до 1 марта заявку на конкурсный отбор. На онлайн-голосование среди жителей, по заявлениям инициаторов проекта, было вынесено шесть проектов. Жителям Кыштымского городского округа предлагалось ответить на вопрос: «Одобряете ли вы реализацию проекта?». Как сообщает администрация Кыштымского городского округа, по итогам голосования получены следующие результаты.



Проект «Слияние двух улиц: Комарова и Пушкина (установка мемориального комплекса на территории, примыкающей к дому №122 ул. Комарова)

Да — 158 (54,3%),

Нет - 133 (45,7%)



Проект «Замена периметрального ограждения на территории средней школы №1»?

Да — 233 (80,07%)

Нет — 58 (19,93%)



Проект «Обустройство тротуара к средней школе №1 вдоль детского сада №18, напротив дома №5 на улице Горелова»?

Да — 228 (78,35%)

Нет — 63 (21,65%)



Проект «Благоустройство территории «Библиотеки семейного чтения № 3» на улице Красной Звезды?

Да — 189 (64,95%)

Нет — 102 (35,05%)



Одобряете ли Вы реализацию проекта «Благоустройство и организация детского досуга на территории детского сада №13 в посёлке Слюдорудник»?

Да — 190 (65,29%)

Нет — 101 (34,71%)



Проект «Одобряете ли Вы реализацию проекта «Приобретение оборудования для комнаты досуга для жителей посёлка Увильды»?

Да — 156 (53,61%)

Нет — 135 (46,39%)



Мнение жителей о том, какой проект должен получить финансирование на реализацию, в обязательном порядке учитывается конкурсной комиссией. Следующий этап - заседание конкурсной комиссии.