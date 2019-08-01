Белый дом в Кыштыме: названа сумма проектно-сметной документации по реставрации

Автор: КР от Сегодня, 11:13 Категория: Культура

По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера администрация Кыштымского городского округа активизировала работу по дальнейшей реконструкции усадьбы Демидова.

Напомним, 10 июля Текслер провёл встречу с заместителем председателя РФ Ольгой Голодец. В числе других важных вопросов он отметил необходимость ремонта исторических объектов в регионе. В качестве примера Алексей Текслер привёл Белый дом в Кыштыме, на базе которой местные жители просят создать музейный комплекс. Ольга Голодец поддержала его инициативу и предложила подготовить перечень необходимых документов.

Сейчас ведётся разработка проектно-сметной документации, производится расчёт средств, необходимых для проведения ремонта и реставрации. По оценкам экспертов, только на эти работыпотребуется 23 миллиона рублей.

– В 2000-х годах проект уже был создан, однако сейчас требует корректировки, – поясняет и. о. председателя регионального Госкомитета охраны объектов культурного наследия Александр Баландин. – Объём работ огромный, так как внутреннее убранство усадьбы утеряно. Оно будет воссоздано по сохранившимся документам и фотографиям. Кроме того, на территории усадьбы целый комплекс строений.

Всего на реставрацию Белого дома, по предварительным подсчётам, потребуется от 250 до 300 миллионов рублей.