В Кыштымском городском округе установлен карантин по бешенству

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Распоряжением правительства Челябинской области от 14.07.2021 г. № 462-рп на территории Кыштымского городского округа установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных.



В посёлке Увильды на территории, прилегающей к санаторию «Лесное озеро» и к улице Октябрьская – эпизоотический очаг. В настоящее время специалисты Озёрской городской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных проводят противоэпизоотические мероприятия в данном районе.





1. В эпизоотических очагах запрещается:

- Лечение больных восприимчивых животных;

- Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов государственной ветеринарной службы и персонала, привлеченного для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

- Ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных, вакцинированных против бешенства в течение 179 календарных дней, предшествующих вывозу, в том числе на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты;

- Перемещение и перегруппировка восприимчивых животных;

- Снятие шкур с трупов восприимчивых животных.



В неблагополучных пунктах запрещается:

- Проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и - скоплением восприимчивых животных;

- Вывоз восприимчивых животных;

- Отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.



Что такое бешенство?

Бешенство — вирусное заболевание с признаками поражения центральной нервной системы, всегда заканчивается смертью. Болеют дикие, домашние, сельскохозяйственные животные и человек. Дикие животные (песцы, лисы и другие) являются источником вируса в 90% случаев. Большую опасность представляют укусы бродячих собак и кошек.



Как происходит заражение?

Заражение происходит через слюну больных животных, главным образом при укусах, а также через ссадины, царапины, ослюнения кожных покровов, слизистую оболочку глаз, полости рта, носа и даже при соприкосновении с каким-либо предметом или одеждой, загрязненными слюной бешенного животного. Возможна передача вируса кровососущими насекомыми, можно заразиться и при снятии шкур животного.



Характерные признаки болезни у животных:



Заболевание животных может проявляться как в буйной, так и в тихой (паралитической) формах.



Больная собака угнетена, забирается в темный угол, не откликается на зов хозяина, хрипло лает, грызет палки, глотает камни, из-за рта течет слюна, появляется косоглазие, отказывают задние ноги. Собака может в дикой злобе кидаться на всех подряд и бежать, не разбирая дороги. При бешенстве в тихой форме собака может виновато ластиться к хозяину, а потом как бы случайно укусить его. Может убежать из дома. Боязни воды (гидрофобии) у собаки обычно не бывает и вода, поставленная перед животным, не является достоверной проверкой его здоровья.



Кошки, тоже могут болеть буйно и тихо. Буйство их очень опасно. Бешеная кошка прыгает людям на голову, грызет, кусает и царапает все, что попадается на дороге. Однако кошка может тихо забраться в подвал или под диван и укусить человека, когда ее будут вытаскивать.



Бешеная лисица забегает в поселки, залезает в сараи, кусает скот, дерется с собаками. Она может выйти на дорогу и стоять, не обращая внимания на людей. Но если к ней подойти, почти всегда бросается на человека. Больная енотовидная собака, наоборот, чаще всего затаивается, лежит неподвижно. Трогать такое животное, класть его в багажник и привозить домой очень опасно. Особенно страшен бешеный волк, наносящий множественные глубокие укусы, часто в голову.



Бешеные коровы ревут, отказываются от еды, зевают, бросаются на стены. Больные овцы и козы прыгают на стены и кусают других животных, бросаются на людей и на собак. Водобоязни у них нет. Больные копытные, если даже у них нет видимой агрессии, могут иметь испуганный взгляд, отвисшую челюсть и выглядеть для хозяина как (подавившиеся косточкой).

Больные дикие животные, как правило, теряют страх перед человеком, приходят в населенные пункты и на дачные участки, сами идут на контакт, проявляют излишнее дружелюбие, но при этом могут нападать на животных и людей. Такое нехарактерное поведение один из признаков бешенства. Знайте, если дикое животное не боится человека, не убегает от него, а наоборот приближается, значит, скорее всего, животное больное.





Если вы пострадали от укуса животного, немедленно тщательно промойте рану с мылом, чтобы смыть слюну животного, и сразу же обратитесь за медицинской помощью в ближайшее медицинское учреждение для проведения курса антирабических прививок. От этого зависит эффективность оказанной вам помощи. Прививки - это единственное средство спасения от бешенства. Вопреки распространенному мнению о 40 уколах против бешенства, сейчас вводится всего 6 доз вакцины.

