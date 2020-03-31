В Кыштыме выявлен случай бешенства

Сегодня, 10:09 Категория: Экология

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По данным управления Россельхознадзора по Челябинской области, в период с 23 по 27 марта на территории нашего региона зарегистрировано два случая бешенства животных: лиса в Кыштыме и корова в посёлке Княженский Брединского района.

Всего с начала 2020 года на территории Челябинской области выявлены 23 случая бешенства животных , тогда как за аналогичный период прошлого года – 12.

Как сообщает Россельхознадзор, карантин по бешенству уже введён в посёлке Слюдорудник Кыштымского городского округа.