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В Кыштыме выявлен случай бешенства

Сегодня, 10:09 Категория: Экология
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По данным управления Россельхознадзора по Челябинской области, в период с 23 по 27 марта на территории нашего региона зарегистрировано два случая бешенства животных: лиса в Кыштыме и корова  в посёлке Княженский Брединского района.

 

Всего с начала 2020 года на территории Челябинской области выявлены 23 случая бешенства животных , тогда как за аналогичный период прошлого года – 12.

 

Как сообщает Россельхознадзор, карантин по бешенству уже введён в посёлке Слюдорудник Кыштымского городского округа.

 

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Теги: Кыштым бешенство лиса

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