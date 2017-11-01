В Кыштыме свиноводы могут понести убытки: карантин по африканской чуме отменён, но запрет на продажу животных остался

Автор: КР от Сегодня, 16:55 Категория: Общество

Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства Челябинской области. Документ подписан губернатором Борисом Дубровским.

Напомним, в начале ноября в посёлке Тимирязевском Чебаркульского района была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Всё их поголовье, а это более 300 особей, в населённом пункте было уничтожено. Кыштым, как и ещё 15 муниципалитетов Челябинской области, попал во вторую угрожаемую зону.

Спустя почти три недели действия карантина его отменили. Но даже несмотря на это, в Тимирязевском и в радиусе 100 километров от него до мая следующего года будет действовать ряд запретов. В том числе и на территории Кыштыма.

Так, в течение полугода из нашего города нельзя вывозить свиней и их мясо и субпродукты, если только они не прошли промышленную тепловую обработку при температуре выше 70 градусов, что обеспечивает их обеззараживание. Кроме того, запрещается покупать свиней с частных подворий.

Продавать этих животных могут только хозяйства, имеющие высокую – третью или четвёртую – степень зооветеринарной защиты. К таковым в Челябинской области относятся лишь четыре предприятия – «Ариант», «Ромкор», свинокомплекс «Родниковский» группы компаний «Здоровая ферма» и «Равис».