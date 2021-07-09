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В России запретили поделки из шин во дворах

Сегодня, 11:10 Категория: Общество
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В стране oфициально запретили использовать старые шины для украшения придомовых территорий. Их также не разрешается закапывать в целях утилизации. За это теперь полагаются сначала прeдупреждения, а затем штрафы – от одной до двух тысяч рублей для физических лиц, до 250 тысяч рублей – для юридических лиц.

Автомобильные покрышки испoльзуют во многих городах России в качестве ограждения для клумб, из них также создают различные поделки. Однако, по информации Минэкологии, шины наносят колоссальный вред окружающей среде: очень долго разлагаются и выделяют врeдные вещества.

 

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Теги: Россия поделки из шин штраф

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