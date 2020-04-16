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В Кыштыме участились кражи из гаражей

Вчера, 15:13 Категория: Происшествия
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Только за прошедшие сутки в дежурной части кыштымской полиции зарегистрировано три сообщения от владельцев гаражей о совершённых кражах.

 

Правонарушители путём взлома навесных замков проникли в гаражи и похитили ценные вещи – автомобильные шины и сноуборд.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-служба межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский», гаражи потерпевших расположены в одном месте – кооперативе «Байкал». Руководствовались преступники только им самим понятной логикой: из одного гаража они забрали четыре автопокрышки, в другом две старые автопокрышки и сноуборд, остальные вещи не тронули. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.

 

Полицейские устанавливают личности подозреваемых.

 

Снизить риск совершения краж из гаражных боксов помогут установка систем видеонаблюдения на территории ГСК и техническое укрепление гаража. Для технического укрепления гаража необходимо:

- произвести замену навесного замка на несколько накладных запирающих устройств, использовать эксцентриковые запоры;

- срезать или убрать внутрь поверхности ворот петли, предназначенные для навесного замка;

- приварить к воротам дополнительные металлические пояса вертикальной и горизонтальной жёсткости;

- использовать потайные петли ворот, либо наварить на гаражные петли специальные прутки;

 

При обнаружении попыток завладения чужим имуществом обращайтесь в полицию по телефонам – 02, 4-46-61.

 

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Теги: Кыштым полиция гаражи кражи

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Без признаков взлома

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  • Вчера, 15:46
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Логика полиции проста. Вы вот за свой счет все сделайте, а мы не будем следить за Вашим имуществом. Так то оно конечно так, но вот сейчас в условиях не пойми какой ситуации то ли чрезвычайной, то ли предвещающей ЧС, полиция не работает как и не работала. Ночью толпы подростков и других не желательных элементов перемещаются по городу вполне себе спокойно. 

 