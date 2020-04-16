В Кыштыме участились кражи из гаражей

Вчера, 15:13 Категория: Происшествия

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Только за прошедшие сутки в дежурной части кыштымской полиции зарегистрировано три сообщения от владельцев гаражей о совершённых кражах.

Правонарушители путём взлома навесных замков проникли в гаражи и похитили ценные вещи – автомобильные шины и сноуборд.

Как сообщила сайту «КР» пресс-служба межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский», гаражи потерпевших расположены в одном месте – кооперативе «Байкал». Руководствовались преступники только им самим понятной логикой: из одного гаража они забрали четыре автопокрышки, в другом две старые автопокрышки и сноуборд, остальные вещи не тронули. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.

Полицейские устанавливают личности подозреваемых.

Снизить риск совершения краж из гаражных боксов помогут установка систем видеонаблюдения на территории ГСК и техническое укрепление гаража. Для технического укрепления гаража необходимо:

- произвести замену навесного замка на несколько накладных запирающих устройств, использовать эксцентриковые запоры;

- срезать или убрать внутрь поверхности ворот петли, предназначенные для навесного замка;

- приварить к воротам дополнительные металлические пояса вертикальной и горизонтальной жёсткости;

- использовать потайные петли ворот, либо наварить на гаражные петли специальные прутки;

При обнаружении попыток завладения чужим имуществом обращайтесь в полицию по телефонам – 02, 4-46-61.