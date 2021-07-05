Кыштымские модели приняли участие в модном показе

Вчера, 15:22 Категория: Общество

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В Челябинске, в банкет-холле «Аттимо», прошёл модный показ с участием юных моделей. По подиуму под свет софитов прошли 92 юные модели из Кыштыма и Аргаяша.

Зал банкет-холла на день превратился в эпицентр модной индустрии, где лучшие парикмахеры и визажисты нашего города готовили моделей к выходу на подиум. Обстановка царила такая, что, пожалуй, эти сборы не уступили бы атмосфере, которая царит на Московской неделе моды.

Всё это сопровождалось работой фотографов и видеографов, которые стремились запечатлеть каждую минуту большого события.

Для гостей праздника была организована фотозона, где каждый мог почувствовать себя фотомоделью, а также зона фудкорта.

В показе ребята из модельной школы продемонстрировали коллекцию одежды дизайнера из Озёрска Кристины Миролюбовой, вечернюю коллекцию дизайнера Анастасии Голумеевой (г. Челябинск), и детскую праздничную коллекцию Натальи Степановой (г. Кыштым). В показе приняли участие и лучшие магазины детской и подростковой одежды нашего города.

Каждый воспитанник модельного агентства не только продемонстрировал искусство дефиле на высоком уровне, но и проявил профессиональную выдержку. Мероприятие продолжалось более пяти часов, но ни одна модель не пожаловалась на усталость, а наоборот, с нетерпением ожидала момент своего выхода.

Ведущая мероприятия Ирина Ауц между дефиле приглашала преподавателей агентства и партнёров для награждения благодарственными письмами.

Организатор показа Екатерина Морозова – директор модельного агентства Кыштыма и Аргаяша. Она выступила ещё и режиссёром мероприятия.

Модельное агентство в Кыштыме существует с 2019 года, а в прошлом году был открыт филиал в Аргаяше.