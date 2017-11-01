В Кыштыме впервые состоялось модное дефиле от «Faberlic»

Автор: КР от Сегодня, 11:48 Категория: Экономика и бизнес

Компания «Faberlic» знакома многим как бренд косметики и аксессуаров. Однако осенью 2016 года вышла первая коллекция одежды этой компании в содружестве с известным дизайнером Алёной Ахмадуллиной. В России показы новых коллекций начинались с Москвы и Санкт-Петербурга, а затем проводились и в небольших городах.



Осенью нынешнего года появились коллекции одежды от компании «Faberlic», дизайнера Валентина Юдашкина и стилиста Александра Рогова. 29 октября прошёл показ в Екатеринбурге с участием самого Рогова, а 24 ноября очередь дошла до Кыштыма. Для показов компания выбрала лозунг «Меняешься ты – меняется мир».



В Кыштыме были представлены коллекции для всей семьи: «Ноктюрн», «Зимний weekend», «Faberlic by Valentin Yudashkin», «Faberlic by Alexandr Rogov». Организаторами этого события в нашем городе стали представители компании Наталья и Елена Егармины.



Так как показ проводился впервые, у организаторов были некоторые трудности с определением места и расчётом количества потенциальных зрителей. По словам Натальи Егарминой, за две недели были проданы все 60 билетов.



Всего в деловом центре «Статус» на улице Ветеранов, 10 было представлено 112 различных комплектов одежды («луков»), среди которых было пять мужских. Над тридцатью моделями из Челябинска, Кыштыма и Озёрска работали стилист Ольга Трускова, парикмахер и визажист Наталья Лисина и хореограф Татьяна Швейкина – она занималась постановкой дефиле.