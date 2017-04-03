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В одном из детсадов Кыштыма прошёл показ высокой моды

Автор: КР от Вчера, 14:24 Категория: Общество

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В детском саду № 2 «Капелька», расположенном на улице Садовой, впервые прошёл «Показ высокой моды». Такую идею предложили воспитатели подготовительной группы. Для участия в показе было только одно условие – все наряды должны быль изготовлены из вторичного сырья.

 

 

Показ моды превзошёл все ожидания. Родители смастерили для своих детей одежду из картона, мешков для мусора, бумаги и другого бросового материала. Дефиле сопровождалось песнями, которые сочинила музыкальный руководитель детского сада Маина Борисовна Писарницкая.

 

На импровизированный подиум вышли феи, принцессы, роботы, рыцари. Сами же воспитатели Наталья Александровна Сорокина и Елена Игоревна Мелентьева встречали гостей в костюмах яблони и колокольчика.

 

 

 

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