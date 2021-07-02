Сотрудник Кыштымского медеэлектролитного завода представлен к медали ордена «За заслуги перед Отечеством»

5-07-2021, 14:46 Категория: Общество

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Заместитель главного инженера Кыштымского медеэлектролитного завода, начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности Виктор Биркайм за большой вклад в развитие металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу представлен к медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Его фамилия наряду с несколькими десятками выдающихся россиян значится в указе о награждении государственными наградами, который 2 июля 2021 года подписал президент РФ Владимир Путин.



Как сообщает группа ВКонтакте «Наш КМЭЗ», выпускник Челябинского института механизации и электрификации сельского хозяйства, успел поработать бригадиром тракторно-полеводческой бригады у себя на родине в Казахстане, заведовал машино-тракторной мастерской. На КМЭЗ он пришел в 1988 году. Его направили в отдел главного механика, где новичку вверили надзор за грузоподъемными машинами и приспособлениями.



– Мне жуть как не хотелось в кабинет, я надеялся, что стану что-то делать руками, – вспоминает Виктор Викторович. – Но особого выбора не было, и я начал втягиваться в новую сферу деятельности. А спустя два года мне сказали: займись-ка еще и безопасностью труда, у тебя получится. Я за голову схватился: это же от моих любимых железяк совсем далеко, зато к народу близко. С людей надо требовать, имею ли я на это право? Не сразу, но все-таки понял: никого через колено ломать не нужно, наоборот, следует объяснять, доказывать свою правоту, убеждать, что действуешь в интересах металлургов. Теперь я точно знаю: главное не в том, чтобы кого-то наказать. Главное – в том, чтобы устранить нарушение, а значит – и возможную угрозу чьей-то жизни, здоровью. Ради этого надо уметь объединяться!



Должность, которую сегодня занимает Виктор Викторович, иначе как расстрельной и не назовешь. Стремительно меняющееся законодательство, бурно развивающееся производство, возведение новых цехов, когда весь завод превращается в одну большую стройплощадку, пресловутый человеческий фактор, бесконечные проверки… Как тут уследить за всем? А еще хочется, чтобы предприятие не просто неукоснительно соблюдало технику безопасности, но и улучшало условия труда, чтобы появлялись хорошо оборудованные места для отдыха в цехе электролиза меди, кондиционеры в операторской у плавильщиков, аспирационно-климатические установки в кабинах у крановщиков. Биркайм понимает, что Москва не сразу строилась, и не торопит события, но упорно и целенаправленно добивается того, что наметил.



– Все знают, что я не отстану, отдают себе отчет, для чего необходимо то или иное нововведение, и уже почти не спорят, – смеется заместитель главного инженера. – Я же не из вредности требую, не для себя стараюсь, а для завода. С заводом мне повезло. И с коллективом, и с руководством. Начальство во всем поддерживает, искренне радеет за безопасность производства.



«Виктора Викторовича отличают высокая работоспособность, целеустремленность, личная ответственность за порученное дело. Предан делу и производству, интересы предприятия ставит выше своих личных. Справедливый, требовательный к себе и к подчиненному персоналу, он является непререкаемым авторитетом для коллег» – говорится о нём в производственной характеристике.



Виктор Биркайм стал родоначальником металлургической династии. На предприятии работают два его сына: Дмитрий в медеплавильном цехе и Андрей в цехе автотранспорта и механизации.

