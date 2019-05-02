Вице-губернатор Вадим Евдокимов удостоен государственной награды

Автор: КР от Сегодня, 11:48 Категория: Политика

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени исполняющего обязанности заместителя губернатора Челябинской области Вадима Евдокимова.

Согласно документу, государственная награда выдана за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Вадим Евдокимов родился 30 марта 1972 года в городе Ревда Свердловской области. В 1994 году окончил Челябинский государственный институт искусства и культуры по специальности «Художественное творчество». В 2007 году прошёл профессиональную переподготовку в Уральской академии государственной службы.

С 1992 по 2004 год работал ведущим на радио «Интерволна». После возглавлял ООО «Азбука». В 2005 году был консультантом комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города Челябинска.

В 2005 году назначен заместителем главы города Челябинска по социальному развитию. С июня 2010 года – заместитель губернатора Челябинской области – руководитель администрации губернатора Челябинской области. С июня 2012 – заместитель председателя правительства Челябинской области.

В январе 2015 года назначен заместителем губернатора Челябинской области. С 20 марта 2019 года – исполняющий обязанности заместителя губернатора Челябинской области.

Вадим Евдокимов координирует реализацию в Челябинской области государственной политики в сфере культуры, физической культуры, спорта, туризма, архивного дела и государственной регистрации актов гражданского состояния.