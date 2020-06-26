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Двоим жителям Кыштыма присвоено звание «Почётный металлург»

Сегодня, 13:29 Категория: Общество
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Звание «Почётный металлург» присвоено двоим работникам Кыштымского медеэлектролитного завода. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.


Звание «Почётный металлург Российской Федерации» за заслуги в развитии металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу присвоено аппаратчику в производстве драгметаллов цеха электролиза меди Радику Губайдулину и мастеру медеплавильного цеха Андрею Курчавову.

Кыштымский медеэлектролитный завод основан в 1757 году. Это градообразующее предприятие Кыштыма. Сейчас завод входит в состав «Русской медной компании». В этом году металлурги отметят свой профессиональный праздник 19 июля. 

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Теги: Кыштым почётный металлург КМЭЗ

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