Двоим жителям Кыштыма присвоено звание «Почётный металлург»

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Звание «Почётный металлург» присвоено двоим работникам Кыштымского медеэлектролитного завода. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.



Звание «Почётный металлург Российской Федерации» за заслуги в развитии металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу присвоено аппаратчику в производстве драгметаллов цеха электролиза меди Радику Губайдулину и мастеру медеплавильного цеха Андрею Курчавову.



Кыштымский медеэлектролитный завод основан в 1757 году. Это градообразующее предприятие Кыштыма. Сейчас завод входит в состав «Русской медной компании». В этом году металлурги отметят свой профессиональный праздник 19 июля.