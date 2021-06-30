Кыштымский школьник Глеб Карпов установил информационную табличку на развалинах динамитного завода

Вчера, 16:39 Категория: Общество

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Кыштымский динамитный завод – один из важнейших исторических военных памятников Кыштымского городского округа. Его руины сохранились вблизи посёлка Канифольный, рядом с горнолыжным комплексом «Егоза».



Табличка с информацией о заводе была установлена по инициативе и на личные средства кыштымского школьника Глеба Карпова и его сестры Анастасии Брагиной. Общая сумма проекта составила чуть более пяти тысяч рублей.

Информационную табличку изготовил «Кузнечный мастер». Табличка представляет надпись со светоотражающим покрытием «Кыштымский динамитный завод 1916-1930». Рыбка, изображённая на ней, – это клеймо Кыштымского горного округа, который просуществовал до 1917 года.



– Завод, при участии английских инженеров, а также труде австрийских военнопленных, был построен в годы Первой мировой войны всего за 11 месяцев, – рассказывает Глеб. – Документы того времени сообщали: «Седьмого ноября 1915 года на основании постановления комиссии при Военном министре главным Артиллерийским управлением заключён контракт с Обществом Кыштымских Горных Заводов о нижеследующем: Общество... обязано немедленно приступить к построению за свой счёт и риск, на принадлежащей ему территории, Динамитного завода, рассчитанного на ежегодное производство динамита в количестве не менее 60.000 пудов».



Предприятие было запущено в октябре 1916 года. Получаемая взрывчатка шла для начинки морских мин, а также использовалась на вскрышных работах на рудниках. К Кыштымскому динамитному заводу подходила железная дорога. Порядок был исключительный: в цехах и на месте хранения готовой продукции всегда соблюдалась идеальная чистота. Роба изготавливалась из хлопка и не имела никаких металлических предметов – даже пуговицы были деревянные, чтобы случайно не высечь искру, а на ногах рабочие носили специальные тапочки.



Июньским утром 1917 года над Кыштымом прогремел взрыв со стороны завода. Первое, о чём подумал весь город, включая руководство завода, работяг и простых жителей, – на заводе произошёл теракт. В атмосфере революционной романтики, царившей в этот период в стране, подобные предположения были вполне логичны. Для расследования взрыва Временное правительство отправило в Кыштым комиссию под председательством В. Н. Ипатьева. По пути он заехал к своему брату в Екатеринбург, в доме которого позже содержали и казнили царскую семью Романовых. Выяснилось, что «взрыв на Кыштымском динамитном заводе произошёл вследствие сохранения в чанах промывных вод, которые содержали следы нитроглицерина, и никакого злого умысла не было обнаружено».



Казалось бы, после первого взрыва ситуация должна была стабилизироваться, контроль – ужесточиться. Но 29 мая 1922 года на территории предприятия произошёл пожар, сгорела одна из мастерских. По счастливой случайности катастрофы удалось избежать. Другой пожар, который обошёлся без потерь, случился в декабре этого же года. Завод в штатном режиме проработал до начала 30-х годов XX века. Но утром, 1930 года жители Кыштыма вновь услышали взрыв со стороны предприятия. На тот момент завод уже относился к «Уралхиму», так что расследовать причину решили на месте собственными силами. Изучив обстоятельства взрыва, инженеры пришли к выводу, что причиной аварии послужило изношенное оборудование в производственных цехах. Взрыв был столь мощным, что фактически уничтожил завод.

После закрытия предприятия инженерно-технические работники и рабочие, кто пожелал, переехали на химический завод в город Полевской, Свердловской области или на Украину. Большинство вернулось в Кыштым через три месяца.