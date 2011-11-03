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В Кыштыме завод газобетона воспользовался чужими деньгами

Автор: КР от Вчера, 10:13 Категория: Экономика и бизнес

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В Кыштымском суде удовлетворён иск жительницы нашего города к ООО «Кыштымский завод газобетона». С него взыскано более ста тысяч рублей.

 

В декабре прошлого года женщина заключила с предприятием договор поставки продукции. Завод должен был изготовить и доставить ей строительные материалы. Покупательница оплатила полную стоимость– 105 тысяч рублей. Однако товара так и не дождалась. 

 

Сначала она пыталась решить вопрос мирным путём. В июле этого года написала заявление руководству Кыштымского завода газобетона и попросила вернуть ей деньги. Спустя неделю получила отказ. Тогда жительница Кыштыма обратилась в суд.

 

– Ответчик не оспаривал наличие задолженности, но при этом отказался возвращать деньги, ссылаясь на тяжёлое финансовое состояние предприятия, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь Кыштымского городского суда Дарья Фирсова.

 

Суд взыскал с ООО «Кыштымский завод газобетона» в пользу истицы всю сумму долга – 105 тысяч плюс проценты за пользование чужими денежными средствами в размере одной тысячи девяти рублей. 

 

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Цитата: Горожанин
проценты за пользование чужими денежными средствами
Недурно завод "кредитуется" - всего 1% годовых в итоге.

Недурно завод кредитуется ещё и сейчас за счёт своих работников, впрочем как и КМО, который считает возможным "задерживать " зарплату своим сотрудникам.
 
 
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проценты за пользование чужими денежными средствами
Недурно завод "кредитуется" - всего 1% годовых в итоге.
 
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