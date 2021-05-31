Почётным гражданином Кыштымского городского округа стал генеральный директор «Кыштымлеса», заслуженный лесовод России Александр Батин

Вчера, 13:06 Категория: Общество

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В преддверии празднования Дня города на заседании общественного наградного совета была рассмотрена кандидатура Александра Николаевича Батина для награждения его этим почётным званием.

Александр Николаевич – Заслуженный лесовод России, директор ООО «Кыштымский лес». Под его руководством не только бережно сохраняются и воспроизводятся наши леса, но и подрастает молодёжь, для которой слова «любить природу» – не пустой звук. В Кыштымлесе уже более пяти лет работает школа юных лесоводов – дети и подростки учатся ухаживать за зелёными насаждениями. Для кого-то такое увлечение затем перерастает в профессию.

– Члены общественного наградного совета единогласно поддержали кандидатуру Александра Николаевича, – сказал сайту «КР» председатель Собрания депутатов Кыштымского городского округа Владимир Гузынин. – Единогласно проголосовали за присвоение ему звания почётного гражданина Кыштымского городского округа и депутаты Собрания.

Для справки

Звание «Почётный гражданин г. Кыштыма» учреждено в 1969 году. Если быть точнее, то Постановление Кыштымского горкома КПСС и горисполкома № 257 датировано 20 августа. В то время его скрепили своими подписями секретарь Кыштымского ГК КПСС В. Н. Ростовых и председатель Кыштымского горисполкома Ю. М. Кузнецов. Нормативные документы по званию и Положение были опубликованы в газете «Кыштымский рабочий» в номере от 26 августа 1969 года.

За прошедшие годы жизнь в нашей стране претерпела кардинальные перемены. По официальным данным, до 1985 года звания удостоились 10 наших земляков. Затем в стране наступила так называемая «перестройка», связанная со сломом мировоззрения и исторических традиций.

В 1997 году Городское Собрание депутатов города Кыштыма учредило новое «старое» звание – «Почётный гражданин города Кыштыма». Через семь лет, в 2014 году, Собрание депутатов утвердило новое Положение о присвоении звания «Почётный гражданин Кыштымского городского округа». Именно в такой формулировке звание существует в настоящее время.