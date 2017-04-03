В Кыштыме генеральный директор предприятия написал книгу о лесе
Автор: КР от Сегодня, 12:11 Категория: Экология
Генеральный директор «Кыштымского леса», заслуженный лесовод РФ Александр Батин подготовил книгу «Лесные памятники ООО «Кыштымский лес». Издание приурочено к десятилетнему юбилею предприятия. С 2007 года оно арендует почти весь лесной фонд Кыштымского лесничества – 96,3 процента.
– Я постарался представить в сборнике как можно более полную информацию о самых интересных лесных памятниках, – сообщил сайту «КР» Александр Батин. – Это и уникальные лесные культуры и массивы, и единственный в Челябинской области эллипсоидный питомник, и строительство слани вдоль лесной глиняной дороги.
Вот цитата из книги: «Лесные культуры были созданы под руководством лесничего Кыштымского лесничества Германа Константиновича Рябинина, впоследствии ставшим заслуженным лесоводом России. Лесные культуры в квартале № 41 выделе № 8 созданы в 1989 году на площади 15 гектаров. Способ производства – ручная посадка под меч Колесова. Использовался посадочный материал, привезённый с Петровского питомника Ярославской области – трёхлетние сеянцы ели Европейской».
Слань – это специальная конструкция из стволов деревьев и грунта, позволяющая преодолевать непроходимый глиняный участок. Слань в районе бывшего посёлка Слякиши, который располагался за Большими Егустами, носит имя бывшего мастера лесхоза Василия Еремеевича Калачёва. Именно он с бригадой из пяти человек всего за 20 дней проложил слань на 500-метровом участке.
Книга форматом А4 содержит множество исторических и уникальных фактов и проиллюстрирована цветными фотографиями. Она растиражирована на цветном принтере предприятия в количестве семи экземпляров. По одному будет храниться в музее «Кыштымского леса» и Главного управления лесами по Челябинской области, остальные экземпляры подарят семьям тех, кто всю свою жизнь посвятил охране и защите леса.
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