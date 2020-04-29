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В Кыштыме высажен молодой «Лес Победы»

Сегодня, 13:36 Категория: Даты
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Пятьдесят работников «Кыштымского леса» и Кыштымского лесничества приняли участие во всероссийской акции «Лес Победы», посвящённой 75-летию Великой Победы.

 

На днях коллективы обоих предприятий выехали в 37-й квартал Егозинского участкового лесничества. На площади в два гектара они высадили «Лес Победы» – 15 тысяч двухлетних саженцев сосны.

 

Ухаживать за молодняком предстоит работникам «Кыштымского леса».

 

– Я рад, что мы оставили важный след, и теперь будем взращивать «Лес Победы», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, – сказал сайту «КР» генеральный директор ООО «Кыштымский лес», заслуженный лесовод РФ Александр Батин.

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Теги: Кыштым Кыштымский лес лесничество Лес Победы

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