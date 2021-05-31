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В Кыштыме детвора с улицы Куйбышева первой отпраздновала День защиты детей

Вчера, 11:18 Категория: Общество
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На солнечной полянке жители улицы Куйбышева организовали собственный детский праздник. Были приглашены аниматоры, которые проводили с ребятишками и взрослыми весёлые конкурсы. Две мамочки разукрашивали детские мордашки аквагримом, превращая мальчиков и девочек в героев мультфильмов.

   

        

Другие угощали детей компотами собственного приготовления и кормили картошкой фри. Аппарат для приготовления сахарной ваты без устали крутил любимое детское лакомство.

 

На память о празднике каждый малыш получил воздушный шарик. Подробности – в ближайшем номере газеты «Кыштымский рабочий».

 

 

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Теги: Кыштым улица Куйбышева День защиты детей праздник

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