В Кыштыме детвора с улицы Куйбышева первой отпраздновала День защиты детей

Вчера, 11:18 Категория: Общество

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На солнечной полянке жители улицы Куйбышева организовали собственный детский праздник. Были приглашены аниматоры, которые проводили с ребятишками и взрослыми весёлые конкурсы. Две мамочки разукрашивали детские мордашки аквагримом, превращая мальчиков и девочек в героев мультфильмов.

Другие угощали детей компотами собственного приготовления и кормили картошкой фри. Аппарат для приготовления сахарной ваты без устали крутил любимое детское лакомство.

На память о празднике каждый малыш получил воздушный шарик. Подробности – в ближайшем номере газеты «Кыштымский рабочий».