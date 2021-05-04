В Кыштыме организовали просмотр фильма о войне под открытым небом

Вчера, 12:14 Категория: Даты

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Просмотром фильма «В бой идут одни «старики» отметили День Победы жители улицы Куйбышева. Вчера взрослые и дети собрались возле одного из домов, чтобы дружно, под открытым небом, посмотреть советский фильм о лётчиках-истребителях в годы Великой Отечественной войны.

Идея летнего кинотеатра появилась у жительницы этой же улицы Светланы Никитиной. Её поддержали соседи и депутат избирательного округа №1 Алексей Винцерский.

– Кинопоказ организовали всей улицей, – рассказывает сайту Евгений Козлов. – Олег и Гульнара Кутлузманова одолжили у своих родственников проектор. Ноутбук я взял у своих племянников, а баннер, который защищал нас от ветра во время Масленицы, мы приспособили в качестве экрана. Я подключил и настроил всю аппаратуру, и вечером состоялся показ отличного фильма «В бой идут одни «старики». Радует, что на кино пришли семьи с детьми. Мы с жителями принесли скамейки для зрителей, приготовили для всех вкусный горячий чай. Атмосфера была очень душевная и дружная!

К слову, вышедший на экраны в 1974 году фильм «В бой идут одни «старики» собрал 44,3 миллионов кинозрителей, став четвёртым в прокате и единственным в десятке самых кассовых фильмов того года, посвящённым тематике Великой Отечественной войны. Фильм, режиссура и актёрская работа были также отмечены наградами республиканских и международных кинофестивалей.