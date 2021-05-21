Кыштым впервые присоединился к Глобальной неделе безопасности дорожного движения

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В минувшую пятницу вечером сотрудники ГИБДД совместно с волонтёрами провели акцию, приуроченную к неделе безопасности дорожного движения. Они напомнили правила вождения автомобиля в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков.

С 17 по 23 мая по всему миру прошла Глобальная неделя безопасности дорожного движения. Её инициаторами стала Организация Объединённых Наций.

В этом году Глобальная неделя безопасности дорожного движения прошла под девизом «Дороги для жизни». Волонтёры вручали водителям памятки о безопасном управлении транспортным средством, а также проводили анкетирование с главным вопросом « Снижают ли водители скорость перед пешеходным переходом?»

– Много раз замечала, что водители перед пешеходным переходом сбрасывают скорость, а после резко срываются с места – это неправильно. У нас в городе много проулков и углов, из-за которых может выскочить любой человек, ребёнок, даже животное, – рассказала «серебряный волонтёр» Галина Папулова.

Как рассказала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Марина Шнырёва, скорость считается основным источником возникновения аварий, поэтому главная цель – призвать водителей к снижению скорости, к безопасному вождению автомобиля и правильной перевозке детей.

В Кыштымском округе с начала года произошло два ДТП с участием детей на пешеходной зоне. В первом случае несовершеннолетняя переходила дорогу на мигающий запрещающий сигнал светофора, во втором – на нерегулируемом пешеходном переходе мужчина совершил наезд на ребёнка.

В рамках Глобальной недели безопасности дорожного движения в Кыштыме прошло ещё и профилактическое мероприятие «Ваш участковый», в ходе которой сотрудники полиции знакомили жителей города с участковыми уполномоченными сотрудниками. Полицейские раздавали памятки и визитки с номером телефона сотрудника, который обеспечивает безопасность их участка.