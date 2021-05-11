Как в кыштымских детских садах пройдут выпускные?

Вчера, 15:52 Категория: Общество

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Родителей, чьи дети совсем скоро покинут стены детских садов, волнует вопрос: «Смогут ли они присутствовать на празднике у любимого чада?»

За ответом редакция «КР» обратилась к начальнику отдела дошкольного образования управления по делам образования Кыштымского городского округа Светлане Киселёвой.

– Санитарные правила и нормы, связанные с пандемией коронавируса, никто не отменял, поэтому выпускные в детсадах пройдут без участия родителей, – сказала Светлана Борисовна. – В каждом детском саду обязательно состоится яркий и весёлый праздник для ребятишек, но без участия родителей и третьих лиц, в том числе детских аниматоров, фотографов и видеографов. Понятно, что хочется получить снимки с праздника на память, тут уже в каждой группе индивидуально будут приниматься решения этого вопроса. Я думаю, можно организовать фотосессию ребятишек во дворе детского сада. Время года и погода позволяют.

Утренники в дошкольных учреждениях состоятся только для детей, но руководство управления образования не запрещает отмечать праздник за пределами детского сада. Вот тут уже родители могут отпраздновать выпускной совместно с детьми. К примеру, организовать чаепитие в одном из кафе или детских развлекательных центров, так как эти учреждения вправе работать в обычном режиме. То есть аниматоров и фотографов можно пригласить к ребятам после утренника в саду.

По данным управления образования городского округа, в этом году в первый класс пойдут более 500 мальчишек и девчонок. Эта цифра остаётся стабильной на протяжении нескольких последних лет.

Кстати, в управлении по делам образования подчёркивают, что даже в тех детских садах, где выпускается всего один или два дошколёнка (к примеру, в одном из посёлков округа), обязательно состоится красочный утренник. Каждый ребёнок, окончивший дошкольное учреждение, не останется без праздника и ярких воспоминаний.