В Челябинской области разрешены выпускные в школах и детсадах

Вчера, 13:56 Категория: Образование

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Подробно о том, по каким правилам в этом году пройдут выпускные в южноуральских садиках и школах рассказала вчера во время брифинга первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова. Она напомнила, что принятое ещё год назад постановление главного санитарного врача продолжает действовать до 1 января 2022 года.

– У нас все мероприятия внутри группы и класса. Мероприятия не отменяются, но они могут проводиться только внутри своего коллектива, – уточнила Коузова. – Для проведения выпускных мероприятий что в детском саду, что в школе, можно использовать иные площадки. И опять же они выходят только своим классом или своей группой.

В детском саду организация выпускного проще, чем в школе, поскольку в дошкольных образовательных учреждениях праздник всегда проводился внутри группы.

– Мы не практикуем последние годы приглашение сторонних артистов, аниматоров и так далее, – сказала заместитель министра. – Вместе с тем мы понимаем, что родители хотят присутствовать. У нас во многих детских садах есть стёкла в музыкальных залах. Поэтому, в том числе такую форму руководители образовательных организаций используют. Естественно, не всей большой толпой, не всем коллективом, а отдельное количество родителей, которые могли бы заснять это мероприятие, за стеклом могут присутствовать. В любом случае это всё зависит от ситуации, которая есть в каждом детском саду, всё решается с самой образовательной организацией. Находиться вместе в группе – нет, нельзя.

А вот школьникам придётся вновь отказаться от привычного формата больших праздников для всей параллели.

– Задача школы – вручить аттестаты об образовании. Это официальная процедура, её можно выполнять в разной форме – можно в деловой, торжественной, праздничной, – рассказала Елена Коузова. – Если в деловой, здесь вообще нет разговоров, все получают поэтапно. Если в праздничной и небольшая школа, один класс, проводится. Для больших школ, для городов это может быть вручение аттестатов индивидуально друг за другом, затем праздничное мероприятие либо на улице на большой площадке (и это возможно), либо родители по желанию в своем классе могут проводить на выездных условиях. У нас сейчас открыты летние веранды и досуговые комплексы, но ещё раз – с соблюдением всех мер предосторожности, чтобы не распространялась инфекция.