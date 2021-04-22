Кыштым посетил генеральный директор «НОВАТЭК-Челябинск», вице-спикер Законодательного Собрания Челябинской области Вадим Ромасенко

Вчера, 14:24 Категория: Общество

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Встреча состоялась вчера на территории мемориального комплекса «Вечный огонь» в центре города. Место было выбрано неслучайно. Кыштым традиционно участвует в патриотическом проекте «Огонь Победы», который проводится на Южном Урале по инициативе «НОВАТЭК-Челябинск». С 2015 года мемориал у Вечного огня поэтапно ремонтируется за счёт средств газовой компании, местного бюджета и индивидуальных предпринимателей.

На встречу были приглашены школьники, педагоги, работники культуры.

– Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, имеет для каждого кыштымца особое значение, – обратился к жителям и гостям города первый заместитель главы Кыштымского городского округа Пётр Мошкин. – Здесь на гранитных плитах высечены имена тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей родины. И мы имеем возможность прийти сюда, поклониться погибшим воинам, рассказать детям и внукам о подвиге советских солдат. Кыштым участвует в проекте «Огонь Победы», инициатором которого является компания «НОВАТЭК-Челябинск», и мы видим, как с каждым годом преображается наш мемориальный комплекс. Вклад компании и их социальная ответственность дают положительные результаты. И эта работа будет продолжена.

К присутствующим обратились также председатель Совета ветеранов Кыштымского городского округа Нина Каданцева и настоятель Христорождественского храма, почётный гражданин города Кыштыма, участник интернациональных войн Михаил Чирков.

В числе приглашённых – индивидуальный предприниматель, коммерческий директор ООО «Торговый дом «Демидовский» Игорь Хохлов. За сохранение на территории округа традиций поддержания Вечного огня ему была вручена благодарность от главы округа Людмилы Шеболаевой.

– С 2015 года компания «НОВАТЭК-Челябинск» реализует проект «Огонь Победы», – отметил генеральный директор Вадим Ромасенко. – Цель этого проекта – восстановление мемориальных комплексов на территории Челябинской области. В нашем регионе 980 мемориалов, посвящённых Великой Отечественной войне, и 49 из них мы уже восстановили. Сегодня, в честь 80-летия начала Великой Отечественной войны, мы объявляем новый благотворительный проект компании. Он заключается в том, что все мемориальные комплексы на территории Челябинской области, где есть Вечные огни и где поддержание их газоснабжения финансируется из муниципальных бюджетов, теперь будет полностью финансировать «НОВАТЭК-Челябинск».

Завершилась встреча возложением живых гвоздик к Вечному огню.